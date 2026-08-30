En este episodio especial de ¿Qué Plan?, recibimos en el estudio a INMIGRANTES, la aclamada banda argentina conformada por los hermanos Pablo y Carlos Silberberg.

En una charla íntima y sin filtros, los músicos nos abren las puertas a su universo creativo para contarnos todos los detalles de "Soltar", su más reciente sencillo en colaboración con Christian Jean del Reyno, y nos dan un adelanto exclusivo de lo que será su próximo material discográfico: "Un álbum profundamente ecléctico que rompe con las etiquetas de género".

Además, nos regalaron momentos sumamente emotivos al compartir historias reales que han marcado su carrera, como el impactante testimonio de un seguidor que encontró en su música la fuerza necesaria para superar una enfermedad mortal, o el emotivo tributo de un fan que se tatuó la portada de su primer disco.

A lo largo de la entrevista, los hermanos Silberberg también comparten su perspectiva sobre temas de gran impacto social y cultural:

-El fenómeno de la migración y las fronteras: Por qué consideran que las etiquetas geográficas responden a decisiones políticas y no a la esencia humana.

-El papel de las redes sociales: ¿Realmente nos conectan o nos distancian?

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-Su regreso a los escenarios en CDMX: Todos los detalles de su show en formato íntimo y 360° en Liebre Bar.

-Pasión futbolera: Su amor incondicional por River Plate y sus reflexiones sobre el legado de Lionel Messi.

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¿Qué Plan? ✨🎬

Marlem Suárez y César González, reporteros de espectáculos de EL UNIVERSAL echan chismecito sobre películas, series, estrenos y conciertos.