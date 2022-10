VIDEO: Equipo de Futbol Americano simula venta de esclavos en los vestidores

En las últimas horas mediante las redes sociales ha comenzado a circular un video grabado en las instalaciones de la escuela secundaria de River Valley High School.

En el que se puede observar a integrantes del equipo de Futbol Americano de la institución, quienes después de una práctica decidieron simular una venta de esclavos con sus compañeros afroamericanos, en una muestra de racismo.

Una situación que ha recibido múltiples críticas y en el que la liga e institución educativa han comenzado una investigación.

TW: Racism

Yuba City’s River Valley football team shown in locker room, reenacting a slave auction while three black teenagers stand shirtless in front of a crowd. THIS is why it’s important to educate the youth. THIS is why history is important. #football #ThisIsAmerica pic.twitter.com/5XT67lPROA

— Carson (@cynicalcarson) October 1, 2022