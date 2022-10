VIDEO. Checo Pérez "trollea" al Chicharito y le pide jugar en el América

Checo Pérez lleva una gran amistad con Javier Chicharito Hernández desde hace tiempo. Por eso cada vez que lo ve, le pregunta porqué no va a Qatar 2022. Mediante video llamada, el piloto de Red Bull, quién el próximo domingo cierra el Gran Premio de la Ciudad de México, le preguntó si va a ir al Mundial o no...



Y Chicharito contestó: "Yo hice todo lo que pude, pero no se dio". "Tú te lo.mereces más que nadie", reviró Checo Pérez quien lanzó una contrapropuesta: "Yo te llevo (a Qatar) y si no al América". Javier Hernández solo se rió nerviosamente y Checo siguió con la broma: "Aquí me matan, verdad", mencionó pues se encuentra en Guadalajara.



"Yo tengo las maletas listas" 'Checo' Pérez le preguntó a 'Chicharito' Hernández que cuándo se va al Mundial... El delantero de @LAGalaxy contestó: https://t.co/fBBCH2fjAo pic.twitter.com/ZuO6rxd1Iq — Futbol Picante (@futpicante) October 25, 2022

Checo Pérez es un gran seguidor del América y Javier Hernández acaba de ser eliminado en la MLS con su equipo el Galaxy de Los Angeles. Este miércoles Gerardo Martino dará a conocer la lista de 31 futbolistas que irán a la gira por España y Javier Hernández no aparecerá en ella.