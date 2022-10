VIDEO. Canelo Álvarez aparece en el primer tráiler de Creed III

Previo a su combate contra Gennady Golovkin, se dio a conocer la participación de Saúl Álvarez en la tercera película de Creed, que protagoniza el actor Michael B. Jordan y que continúa con la zaga de Rocky Balboa.

El actor, que también es el director de la película, publicó el adelanto en sus redes sociales y la imagen que más llamó la atención fue la aparición del campeón unificado de peso supermediano junto a su esposa Fernanda Gómez.



“¿Mi debut como director? Todavía suena loco decirlo, pero no hay una película que haya sido más personal para mí y ninguna película que me haya sentido más preparado para dirigir. Emocionado de compartir el primer tráiler de Creed 3. A mi elenco y equipo, gracias por trabajar tan duro para continuar con el legado de la franquicia”, escribió el actor.



My directorial debut?! Still sounds crazy to say but there's no film that has been more personal to me and no film I've felt more ready to steer. Excited to share the first trailer for Creed 3. To my cast & crew thanks for working so hard to continue the legacy of the franchise. pic.twitter.com/PSbOr2usdH

— Michael B. Jordan (@michaelb4jordan) October 18, 2022