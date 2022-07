El torneo de la Concacaf W se realiza en Monterrey y ha causado revuelo principalmente por la presencia de Estados Unidos, donde la futbolista más buscada para fotos y autógrafos ha sido Alex Morgan.

Durante el primer partido donde la escuadra de las Barras y las Estrellas golearon a Haití se volvió viral el video de un niño llamado Luca que desde la grada le gritaba a Morgan para llamar su atención, sin embargo, en ese momento la jugadora no se percató del menor.

Fue hasta que alguien le hizo llegar el video en redes sociales y fue la propia Alex Morgan quien en su cuenta de Tik Tok le prometió una sorpresa a Luca.



We celebrated 4th of July in Monterrey by going to a @USWNT game. @alexmorgan13 Luca is one of your biggest fans and loved seeing your two goals pic.twitter.com/vOH6r3yZy2

— Ana Camelo Jackson (@anacamelo) July 5, 2022