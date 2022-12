VIDEO: Aficionados invaden la cancha para dar cubetazo a portero en el Derby de Melbourne

El Derby de Melbourne en Australia se tuvo que suspender debido a la agresión que sufrió el portero del Melbourne City, Tom Glover.

Los aficionados del Melbourne Victory invadieron la cancha y fueron directo a golpear al arquero rival, en el video que circula en redes sociales se observa cómo Glover recibe un cubetazo en el estadio AAMI Park.

Aunque el árbitro trató de intervenir no evitó que el guardameta fuera golpeado, por lo que el juego se suspendió a los 20 minutos, hasta ese momento el Melbourne City lo gana 1-0.

Todo comenzó porque Glover lanzó una bengala a la zona donde estaban los aficionados visitantes, la respuesta de los seguidores fue entrar a la cancha para atacarlo directamente.

LEE TAMBIÉN: ¿Cuándo y dónde ver la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia?



Absolutely unacceptable ugly scenes at 20 minutes at the Melbourne Derby. Glover got smashed by a bin by some fuckwit. Terrible. Game paused. As if Aus football couldn’t get any worse rn #MCYvMVC pic.twitter.com/zN8CMMEFVe

— Evan Morgan Grahame (@Evan_M_G) December 17, 2022