Tuca sonríe de nuevo; busca darle un título a Cruz Azul

Ricardo Ferretti arribó a la Ciudad de México hace dos días, justo en su cumpleaños 69, con una maleta y una gran ilusión. El histórico Tuca iba a firmar contrato con Cruz Azul.

Ayer ya fue presentado con la institución celeste, como el nuevo director técnico del equipo, y aquel malencarado rostro regaló incontables sonrisas. La ilusión de volver a los banquillos era más que notoria.

“No vivo del pasado, ni del futuro, que no llega; no puedo vivir de lo que fui y tuve. Para mí, es como si no hubiera ganado nada y quiero ganar con la institución que ahora represento”, aseguró el estratega.

Para el Tuca, el futbol mexicano tiene cuatro equipos grandes. Ha dirigido a dos (Pumas y Chivas) y está próximo a debutar con el tercero. ¿Cuántos no quisieran su lugar?, cuestionó en su presentación.

“Es uno de los cuatro grandes del futbol mexicano. Qué más honor puedes tener como trabajador, como entrenador, que estar en una institución tan grande. Cuántos no quisieran estar en mi lugar”, declaró el también exfutbolista.

El tiempo de su contrato es de poca importancia para el brasileño, quien llega acompañado por Guillermo Vázquez, quien ya fue timonel de La Máquina (2012-13).

“Todos los sueños se realizan por medio de trabajo. A mí, por mi edad, no me preocupan los años, me ocupa el hoy. Quiero hacer lo mejor y a través del trabajo todo se puede lograr... No me pongo en un plan de uno, dos o tres años, voy partido a partido. [Quiero] darle satisfacción a la gente”, dijo el DT.

Ferretti sabe que la exigencia de la afición en el equipo de La Noria es distinta y aseguró que, de él, cuerpo técnico y jugadores, depende mantenerla.

“La afición tiene la ilusión y nadie se la puede quitar; de nosotros depende que siga aumentando con resultados. Debemos ser conscientes de dónde estamos parados, tenemos que dar un plus”, aseveró el exestratega, quien dirigirá a su séptimo club.