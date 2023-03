Toni Kroos critica la camiseta del Real Madrid: "Es una gran mier..."

No todo lo que brilla es oro y así como Toni Kroos deleita al madridismo con su futbol, encendió la polémica entre los aficionados del Real Madrid al asegurar que la camiseta merengue de esta temporada "es una gran mierda".



Durante un episodio del podcast “Einfach mal luppen” que comparte con su hermano Felix, el mediocampista alemán lanzó una fuerte crítica a los diseñadores de la marca Adidas por el estilo de camiseta que realizaron para esta campaña.

”Esta temporada también tenemos cuello. Un polo no es una camiseta de futbol. Esto va dirigido a todos los fabricantes: ¡esto es una gran mierda! Las camisetas con cuello no son buenas, son incómodas y nada agradables. Y luego tienes dos botones ahí arriba. Solo falta que le añadan unos cuantos botones más y ya nos ponemos a jugar con camisa, ¿o qué? No es agradable...” expresó el multicampeón con el Madrid.



Así mismo, destacó la equipación merengue para la temporada 2019-20.

"Ha sido, con diferencia, la camiseta más bonita con la que he jugado. La verdad es que durante un año me dije: tenemos que ganar un título con esta camiseta. Si no ganamos un título con esta camiseta, es una absoluta desfachatez y una falta de respeto a la camiseta. Gracias a Dios, al final quedamos campeones. A veces, ni siquiera quería cambiarla. Quería llevármela a casa, aunque ya tenía 60, porque sabía que en algún momento me las quitarían de las manos” agregó.

Con esa camiseta, el Real Madrid fue campeón de Liga y Supercopa de España.

