Terremoto en Turquía: El mundo del futbol se une en apoyo a las víctimas

Durante la madrugada de este lunes 6 de febrero, dos terremotos, de más de 7.5 grados en la escala de Richter, sacudieron Turquía y Siria.

Hasta el momento, se estima que causaron más de 3 mil 500 muertos, dejaron más de 16 mil 600 heridos y derrumbaron más de 3 mil 200 edificios.



Las autoridades han informado que los servicios de emergencias y rescate han logrado salvar a más de 7 mil 340 personas, pero aún no tienen un número estimado de desaparecidos.

Tras estos desastres naturales, miembros del mundo futbolístico han comenzado a mandar muestras de apoyo a través de sus redes sociales.

Desde la FIFA, el máximo organismo del futbol; distintas ligas del mundo como la española y la mexicana; exfutbolistas y jugadores activos han reaccionado ante esta catástrofe.

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, Gianni Infantino, mandó su pésame a todas las familias de quienes perdieron la vida en los terremotos.



FIFA President Gianni Infantino: "On behalf of the global football community, I would like to extend my deepest condolences to the families and friends of those who have lost their lives at the earthquakes in Türkiye and Syria."

— FIFA (@FIFAcom) February 6, 2023