Hay motivos para creer que Taylor Swift será la encargada de brindar el show de medio tiempo en el Super Bowl esta temporada.



La artista estadounidense es una de las artistas más escuchadas en el mundo, de hecho, según la página oficial de Spotify, en 2021 fue la segunda cantante más escuchada y el cambio de patrocinadores para este Super Bowl podría ser la diferencia para que aparezca en el emparrillado ante los ojos de millones de personas.

See you in February. #SBLVII pic.twitter.com/XhaaYnvuk0

— Apple Music (@AppleMusic) September 23, 2022