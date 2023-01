Shakira arremete contra Piqué en su nueva canción

La separación de Piqué y Shakira volvió a convertirse en tema en redes sociales todo por la nueva canción de la colombiana.

Shakira colaboró con el DJ Bizarrap en el tema llamado ‘BZRP Music Sessions 53’ donde arremetió contra el exfutbolista del Barcelona e incluso a la actual pareja del español, Clara Chía.

En parte de la canción Shakira menciona indirectamente a Gerard Piqué.

“Eso es pa’ que te mortifique, martica y traga pa’ que no pique. Yo contigo no regreso ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo sólo hago música, perdón que te salpique”, menciona la colombiana.

Shakira y Piqué tuvieron una relación de 12 años en la que tuvieron dos hijos, sin embargo, el año pasado terminaron por una probable infidelidad por parte del jugador, este tema lo toca en otra parte de canción.

“Sorry, baby. Hace rato, yo ya debí botar a ese gato, una loba como yo no está pa’ tipos como tú, a ti te quedé grande, por eso estás con una igualita como tú”.

De igual forma Shakira comenta el polémico problema que tiene con Hacienda en España y en el que se vincula a Piqué, así como indirectamente menciona el nombre de Clara Chía, supuestamente la mujer por la que el campeón del mundo terminó la relación.

“Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las facturan, tiene nombre de persona buena, clara-mente, no es como suena, clara-mente es igualita que tú”, afirmó.

La postura de Pique fue catalogar como un circo esta situación de Shakira, el exjugador publicó en su Twitter los emojis de una carpa de circo, un payaso y una rueda de la fortuna.