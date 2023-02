No hubo un solo pelotero, dentro o fuera del campo, que no se lastimara la garganta cuando los Cañeros de Los Mochis convirtieron el out 27, ese que oficializó su victoria sobre los Agricultores (6-5), en la Serie del Caribe 2023.



Otra dramática victoria para los representantes de México en el clásico anual, pero esta tiene un valor muy especial, ya que los coloca con marca de 3-1 y el boleto a las semifinales parece bastante accesible.

Eso sí, para estar con un panorama tan claro debieron sufrir mucho con los representantes de la pelota cubana, cuyo poder quedó demostrado en la segunda entrada, aunque fue la única en la que pudieron hacerle daño al pitcheo sinaloense, con la involuntaria ayuda de dos pifias a la defensiva.

El resto del partido, los de Cuba sufrieron ante los lanzadores de Los Mochis, quienes se las ingeniaron para mantener la ventaja de una carrera que tuvieron desde el tercer inning.

Los Mochis colocó hombre en base con el marcador 5-3 en favor de los Agricultores. Julián Ornelas bateó una rola que llevó a Roberto Valenzuela a la registradora; sin embargo, la gran figura fue Jasson Atondo, cuyo batazo produjo las carreras anotadas por Rodolfo Amador y el propio Ornelas, con las que México tomó una ventaja que jamás perdería.

El segundo rally de tres carreras anotado por los Cañeros fue suficiente, más allá de las vicisitudes que su pitcheo debió enfrentar en el resto de la jornada, debido a que Cuba montó un par de ataques con los que amenazó con empatar, por lo menos.

Este lunes, los Cañeros se medirán a los Leones de Caracas (representantes de Venezuela), quienes son considerados el rival más fuerte de la Serie del Caribe 2023, pero con la tranquilidad que les otorga tener marca de 3-1.

