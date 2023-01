La Selección Mexicana a través de sus redes sociales dedicó un emotivo mensaje por el año nuevo a sus seguidores, pero la respuesta de la afición fue completamente negativa.

"Por un año más de apoyo incondicional", se lee en la cuenta del Tricolor, a lo que cientos de usuarios aprovecharon para reprochar por el mal 2022 que tuvo el equipo, sobre todo en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde no logró pasar la fase de grupos.

Comentarios como: "Por suerte se les terminó el 2022, el peor año de su historia", "Nel, si no ponen un buen técnico para este proceso no esperen mucho de la afición!", "Naambre, ustedes están solos; nomas hay apoyo entre los directivos y tengo mis dudas", "Ya no publiquen, tengan dignidad, nadie siente un mínimo de orgullo por la selección, se han encargado de pisotear su propia historia...".

Tras el Mundial, la Selección Mexicana se quedó sin entrenador, pues Gerardo Martino se hizo a un costado inmediatamente después de la eliminación.

Ahora, con la afición en contra y luego de una pésima presentación en Qatar, el Tricolor deberá encontrar un director técnico que lleve el proceso para el 2026, cuando la Copa del Mundo se juegue en casa.