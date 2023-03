Selección Mexicana: ¡OFICIAL! Estos son los primeros convocados de Diego Cocca con el Tricolor

La era de Diego Cocca inició de manera oficial con la Selección Mexicana, el estratega argentino anunció de manera oficial su primera convocatoria como entrenador del Tricolor.

Acompañado de Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales, el estratega presentó su lista de 34 jugadores para los compromisos de la Nations League ante Surinam y Jamaica.

Dentro de la lista de nombres presentada por Diego Cocca destacaron muchos jugadores que participan en la Liga MX y que en las más recientes semanas han sido observados en diferentes canchas.

A continuación te dejamos la primera convocatoria de Diego Cocca con la Selección Mexicana tras el fracaso de su compatriota en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

PORTEROS: G. Ochoa C. Acevedo A. Rodríguez

DEFENSAS: I. Reyes N. Araujo H. Moreno J. Gallardo G. Sepúlveda J. Angulo K. Álvarez J. Araujo J. Sánchez C. Montes J. Vásquez G. Arteaga

MEDIOS: L. Romo A. González R. Alvarado F. Beltrán C. Rodríguez U. Antuna M. Ruíz E. Sánchez L. Chávez D. Lainez S. Córdova E. Álvarez E. Gutiérrez

DELANTEROS: H. Lozano O. Pineda H. Martín R. De La Rosa R. Jiménez S. Giménez

