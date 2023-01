El hecho de que el director técnico argentino Marcelo Bielsa no tome las riendas de la Selección Mexicana generó enojo y disconformidad a propios y ajenos. Una de las críticas mas recientes fue la de Alexi Lalas, leyenda de la Selección de Estados Unidos, quien declaró que las cosas en México están "10 veces peor" que en su país.



Durante una edición de su podcast "Alexi Lalas State of the Union", el dos veces mundialista con el combinado de las barras y las estrellas se tomó un tiempo para criticar el funcionamiento de la Federación Mexicana de Futbol y el proceso de designación del nuevo entrenador del Tri.

“Solo déjame aclarar esto, cualquier disfunción que se le pueda atribuir a la Federación de Estados Unidos, créeme que es 10 veces peor cuando se trata de la Federación Mexicana” aseguró Lalas.



Should Marcelo Bielsa have been named the manager of the Mexican National Team? @AlexiLalas and David Mosse react to the news of Marcelo Bielsa being rejected by Mexico's National Team Committee pic.twitter.com/1UYJfKefiW

— Alexi Lalas' State of the Union Podcast (@SOTUWithAlexi) January 26, 2023