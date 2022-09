Luis Chávez es una de las promesas de la Liga MX y un jugador que llamó la atención de Gerardo Martino para formar parte de la Selección en el camino rumbo al Mundial de Qatar. Sin embargo, pasó su infancia y adolescencia sin su papá, ya que tuvo que irse a Estados Unidos en busca de oportunidades.

Afortunadamente, se convirtió en un gran futbolista y, gracias a la convocatoria a la Selección Mexicana para esta fecha FIFA, pudo reencontrarse con su padre.

"Representa mucho orgullo. Mi papá tiene mucho tiempo que no me ve jugar futbol por el tema de que se vino acá a buscar trabajo y hoy que tengo la posibilidad de jugar con la Selección en Estados Unidos y que me vaya a ver me pone muy feliz" declaró en conferencia de prensa el jugador del Pachuca.