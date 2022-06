Selección de Bulgaria sufre aparatoso accidente automovilístico; jugador fue operado de emergencia

El centrocampista de la selección de Bulgaria Todor Nedelev, de 29 años, sufrió hoy una lesión craneal a consecuencia de un accidente de tránsito en Georgia, a donde arribó para participar en un partido de la Nations League.

Según el portal georgiano sportall.ge, la selección nacional búlgara se dirigía a bordo de dos autobuses al hotel, cuando el primero frenó bruscamente y fue embestido por el segundo.

A consecuencia de esto, Nedelev, que viajaba a bordo del segundo autobús, sufrió un traumatismo craneal.

El deportista fue operado de urgencia, y tras dos horas de intervención quirúrgica, durante los cuales le retiraron varias esquirlas de cristal de la cabeza fue ingresado.



The horrible images of Bulgaria's team bus following last night's awful traffic accident in Tbilisi after which Bulgaria international Todor Nedelev had to undergo head surgery. He'll remain in the Tbilisi hospital for at least a week and he will be recovering min 3-4 months https://t.co/5iZG33cWjW pic.twitter.com/xDc50JT2a6

