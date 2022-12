Se trunca el sueño de un mexicano en Europa

A veces los sueños son eso, sueños, y no se pueden convertir en realidad. A quien parece que se le termina el sueño es al lateral Daniel Alonso Aceves, quien apenas se fue hace unos meses al Real Oviedo, de la Segunda División de España,que es propiedad de Grupo Pachuca. Aceves comenzó el torneo ibérico jugando, hasta tuvo más minutos que Marcelo Flores, quien llegó prestado del Arsenal de la Premier League de Inglaterra, pero al paso del tiempo comenzó a ser banca, y después ya ni eso. Para rescatarlo, el León, propiedad de Grupo Pachuca, ha levantado la mano para repatriarlo y así no truncar su carrera. ¿Qué tan bueno será regresar al mexicano y no hacer que luche por su sueño?

