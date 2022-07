Santiago Giménez viajó para ser nuevo jugador del Feyenoord: "estoy cumpliendo un sueño”

Comienza el sueño europeo para Santiago Giménez. El futbolista surgido de Cruz Azul viajó esta tarde rumbo a Ámsterdam, capital de los Países Bajos, para firmar por el Feyenoord, uno de los equipos de mayor tradición de la Eredivisie.

Santiago Giménez se mostró emocionado por la nueva aventura que vivirá en el futbol europeo , “Ansioso porque esto se haga, porque estoy cumpliendo un sueño”, comentó previo a su partida.

El ‘Chaquito’ debutó con el primer equipo de La Máquina en agosto del 2017 en un partido de Copa MX contra los Tigres en el que solamente disputó cuatro minutos, pero fue hasta el 2019 cuando vio sus primero minutos en la Liga MX contra los Xolos de Tijuana.



Partir de Cruz Azul es algo triste, pero a la vez le encontenta el camino que le espera, “Es difícil, me duele mucho, me pone triste pero esto es un gran camino”, además sus recuerdos más preciados son, “La novena, mi debut. Estoy agradecido con toda la gente de Cruz Azul que es un club hermoso”.

Su primer gol en el máximo circuito del futbol mexicano lo anotó en Febrero del 2020 contra el Toluca. En el actual Apertura 2022 hizo 5 goles, siendo el máximo goleador de Cruz Azul y de la Liga MX.

Finalmente, en Países Bajos seguirá el consejo de su padre, Christian Giménez, “Mi papá siempre me ha dicho que no hay nada más lindo que ver a un hijo crecer y como consejo que no pierda la humildad”.

Así que Santiago Giménez deja a Cruz Azul con un historial de 21 goles en 103 partidos disputados y con la posibilidad de ser uno de los jugadores referentes en el ataque para la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022.