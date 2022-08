Ruud van Nistelrooy, el hombre clave para la renovación de Erick Gutiérrez con el PSV

Erick Gutiérrez renovó esta semana con el PSV, un club que ha confiado históricamente en el talento mexicano y que después de negociaciones logró la permanencia del jugador mexicano.

Gutiérrez, quien firmó con la institución hasta 2025 aseguró que un gran apoyo para su permanencia en la Eredivisie fue la relación con la leyenda Ruud van Nistelrooy.



“Ruud van Nistelrooy habla mucho con el jugador, fue clave para que renovara. Tengo mucha comunicación con él, porque también habla español, y después de que no realicé toda la pretemporada, me costó perderme el inicio. Pero poco a poco he conseguido tomar ritmo y su confianza”, dijo Gutiérrez en conferecia.



El mexicano recordó su primera etapa en Países Bajos y la forma en la que pudo ante las críticas mejorar día con día.

“El primer año me costó el ritmo de juego, la intensidad, me sentía superado por mis compañeros. Intentaba, pero no me daba. En el segundo año mejoré cosas, y ya después llegó un técnico que habló más conmigo y me empezó a soltar; mejoré mucho en lo defensivo, en la intensidad y en los duelos. Eso me ayudó a ganarme una oportunidad acá”.