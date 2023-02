Roger Martínez no se desconcentra por la renovación, piensa en un campeonato con América

Roger Martínez está viviendo su décima temporada con América, misma que se caracteriza por la falta de minutos, esta situación llama la atención porque le restan seis meses de contrato con los azulcremas y parece que no existirá una renovación, pero el colombiano prefiere no pensar en ello.

“Quiero salir campeón, eso es lo que pasa por mi cabeza, apoyar al club en lo que pueda, siempre trato de apoyar en lo que pueda y desde donde me toque”, comentó el delantero.

Martínez en el Clausura 2023 ha participado en seis compromisos, aunque apenas acumula 144 minutos y comprende que no es la temporada deseada, aunque se compromete a responder cuando el técnico Fernando Ortiz lo necesite.

“No he tenido mucha continuidad, he tenido mal entendidos con el club, con la afición, pero a mí me gusta trabajar, esperar los momentos que me toquen estar en la cancha y demostrar”, señaló el colombiano.

El delantero es autocrítico “he tenido altibajos”, mismos que quedan exhibidos por las exigencias del club “aquí en América siempre va a haber críticas”, así que durante los seis meses que tiene de contrato con la institución su objetivo es “pensar en lo que puedo aportar y ayudar en este torneo”.

América es uno de los dos equipos que se mantiene invicto en el Clausura 2023, para la Jornada 9 visitan al Atlas y Roger Martínez puntualizó que dicha racha no es una obsesión en el vestidor.

“En esas cosas (invicto) no hay que pensar mucho, cada partido es diferente, el que viene va a ser bastante duro, en una cancha que es complicada y hay que pensar en lo que como equipo estamos haciendo bien”, concluyó.