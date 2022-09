Rogelio Funes Mori explota ante las críticas por su llamado al Tricolor: "Me lo he ganado"

La Selección Mexicana vive momentos de mucha incertidumbre a unos meses del arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Uno de lo hombres más criticados por la afición en la etapa de Gerardo Martino con el Tricolor, ha sido Rogelio Funes Mori, jugador que ante los comentarios negativos destacó su trayectoria y aseguró ha trabajado para ganarse un puesto.



"El que sabe de futbol y sabe cómo juego, lo que he demostrado y lo que tengo que seguir demostrando. No me quedo con lo que he hecho, si estoy en la Selección es por algo, porque me lo he ganado y sin duda quiero seguir creciendo", comentó.

El atacante de Rayados que actualmente se encuentra en recuperación de una lesión, destacó el buen paso de los delanteros mexicanos en sus clubes y agregó su deseo de que todo siga igual para hacer una buen mundial.

"Me pone muy contento con los chicos como Henry, Santiago Giménez y Raúl que le está yendo muy bien allá. Esperemos todos estemos en un buen momento para estar en el Mundial y hacerlo de la mejor manera", finalizó.