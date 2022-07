Casi 10 años después de que salió de Televisa, el analista Roberto Gómez Junco revela las razones por las que dejó a esa empresa.

El actual panelista de ESPN inició su carrera dentro de los medios de comunicación en la entonces llamada Imevisión, al lado del periodista José Ramón Fernández. De inmediato ganó reconocimiento por su facilidad de palabra y claridad para explicar conceptos futbolísticos.

Tras salir de ese lugar cuando ya se llamaba TV Azteca, Gómez Junco arribó a Televisa, donde tuvo un sitio de privilegio como analista… Hasta que sucedió algo que le molestó mucho.

“Javier (Alarcón, entonces responsable de Televisa Deportes) me marca en febrero del 2007, cuando yo ya tenía tres años fuera de TV Azteca”, narra el también exfutbolista, en entrevista en el canal de Youtube del periodista Antonio de Valdés. “En Televisa estuve del 2007 al 2012 y mi salida tiene que ver con que no voy a los Juegos Olímpicos de Londres”.



“A la postre, es el oro de la Selección Mexicana y no estuve. Sabemos que los Olímpicos son otros deportes, pero en México era claro que la atención y el tema estaría con el equipo de futbol, que a la postre obtuvo el que para mí es el máximo logro del futbol mexicano”.

Esa situación lo hizo tomar una decisión que, a la vez, le abrió las puertas de la empresa para la que ahora trabaja.

“No me tocó ir y en muy buenos términos dije ‘aquí ya no funciona la cosa, no tiene caso, lo que pueda aportar no es suficiente’. Me fui en muy buenos términos, sobre todo con Javier Alarcón, quien a la fecha es mi amigo”, asegura. “Ya estando ellos en Londres, le mandé un mail a Javier y a (Ricardo) Pérez-Teuffer para decirles que me iba y a los tres meses llegué a ESPN, aunque estaba apalabrado con ellos dos semanas después de salir de Televisa”.