Reportan grave a boxeador italiano, tras desvanecerse en entrenamiento

Daniele Scardina, boxeador italiano de 30 años que se alistaba para reaparecer en el ring, sufrió malestares durante su entrenamiento, que lo llevaron directo a un hospital de Milan, donde fue operado de emergencia y su estado de salud ha sido reportado con un pronóstico reservado.

El púgil, quien pelearía el próximo 24 de marzo ante Cedric Spera, fue intervenido de urgencia de la cabeza por un equipo de neurocirugía craneal.

Scardina, alias ‘King Toretto’, enfermó el martes durante un entrenamiento en el FitSquare de Buccinasco.



Trascendió que un dolor en el oído y luego en la pierna, lo alertaron, provocando después, que se desplomara en el suelo, perdiendo el conocimiento. Se desconoce si esta situación se derivó de un golpe recibido mientras realizaba sparring.

Los paramédicos que lo asistieron alertaron su estado como grave, lo intubaron y lo transportaron a la Clínica Humanitas en Rozzano (Milan).

Scardina nació y vive en Rozzano, donde es muy popular. Alcanzó fama no solo en el cuadrilátero, sino también porque estuvo comprometido con la presentadora de televisión Diletta Leotta. En Italia, participó en ‘Dancing Under the Stars’, junto a Anastasia Kuzmina.

Daniele debutó el 4 de septiembre del 2015 como profesional, venciendo por nocaut a Wilson Jiménez en República Dominicana. Logró diez triunfos por la vía rápida en un año, y conoció la derrota hasta el año 2022, cuando Giovanni de Carolis lo derrotó en el Allianz Cloud, de Milan.

En total, suma veinte victorias y estaba por estrenarse en la categoría de los semicompletos.