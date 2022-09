El Real Madrid derrotó por 2-1 al Atlético de Madrid y dentro de las polémicas que envolvieron a ese partido, está la figura de Thibaut Courtois.

La afición colchonera nunca perdonó a Courtois por "traicionarlos" y fichar por el eterno rival. Desde entonces, cada oportunidad que tienen para desacreditarlo y hasta insultarlo, lo hacen.

Courtois responds to the insults of Atletico fans with a wave of smiles and then shows them his Champions League tattoo.

@Gol pic.twitter.com/fbT7nxR0EG

— Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) September 19, 2022