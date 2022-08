Juan Ignacio Dinenno alzó la voz de cara al duelo de mañana ante las Chivas. Sin dejar de lado el mal momento futbolístico que viven, el argentino habló del arbitraje en el Apertura 2022.

"Todos los fines de semana hay polémica, no veo mucho las redes, pero siempre hay noticias todos los partidos y no sé si nadie lo toma en cuenta", comenzó el atacante auriazul

"Lo del otro día, lo mío fue porque vi que hubo un criterio diferente cuando tuvieron que ser para nosotros. Los ocho minutos que tuvimos, ante San Luis fueron cuatro y parece que las decisiones son en contra nuestra. Uno lo ve desde su perspectiva, pero luego están los hechos como la polémica de los minutos", aseveró Juan Ignacio Dinenno, quien cumplió 100 partidos como jugador universitario.



En Pumas saben que todavía pueden meterse a repechaje y no dan nada por perdido. Entienden las bondades del futbol mexicano.

"El semestre no terminó y tenemos las capacidades para lograr grandes cosas. Muchos partidos lo hemos demostrado más allá del resultado. Tenemos una oportunidad muy linda para mostrar las mejoras y estamos confiados en revertir la situación que es mala y que no merecemos estar donde estamos, pero el futbol no perdona, todos los equipos con competitivos y todos trabajan para estar en Liguilla", explicó el argentino.

¿La derrota ante Barcelona fue un duro golpe?



Juan Ignacio Dinenno considera que la humillación (6-0) sufrida ante el Barcelona no es el detnonate de los malos resultados que llegaron posteriormente

"Nuestro ego dice que no, que no es que nos afectó, lo que hablamos, lo trabajamos y no fue nada mentalmente. Fue un amistoso, no fue el resultado que queríamos y fue claro, queríamos hacer historia y no se dio porque perdimos 6-0, pero se da que a la semana siguiente pasan esos partidos terribles para nosotros. Cuando acabe el año habrá que ver y hacer un análisis más objetivo", declaró Juan Ignacio Dinenno.

"Nosotros nos vemos a la cara y queremos salir adelante. Más allá del 6-0, queríamos ganar ante América, San Luis y Santos. No nos afectó y eso es lo que siento, es una nueva historia cada juego. No te voy a mentir y sabemos que cuando los resultados van bien, la confianza aumenta y cuando va mal, disminuye y eso le pasa a cualquiera en el futbol y en su trabajo", concluyó Dinenno.