Dani Alves sigue sin equipo, por lo que la noticia de su llegada a la Liga MX al fichar con Pumas se mantiene en suspenso, sin embargo, la esposa del futbolista, Joana Sanz, compartió un mensaje al respecto.

La polémica surgió cuando Sanz subió una foto en su cuenta de Instagram donde se observaba a Alves brindando con una copa, en los comentarios destacó uno que decía, “¿Un brindis por el fichaje de Pumas?”, a lo que Sanz respondió con “No inventen”.



Dicha respuesta generó que la afición de los felinos la señalaran como la responsable que Dani Alves no se decida por llegar al conjunto del Pedregal.

Por lo que el propio futbolista se encargó de defender a su esposa y en Twitter escribió, “No sé qué pasará pero, solo dijo que no inventen… así que no jodan e viva México ca…”.

MENSAJE DE JOANA SANZ

Joana Sanz también decidió manifestar su postura en Instagram ante la polémica que ha surgido, donde arremetió contra la prensa por sus suposiciones.

“Periodistas que si no tienen la noticia se la inventan. Me gustaría saber por qué siempre se le achacan a las mujeres los éxitos, fracasos o decisiones de los hombres. No opino en decisiones que pueden interferir de manera negativa en el futuro de alguien, porque si se da esa negativa, no quiero que miren para mi lado”, se lee en una storie.



Sanz dejó entrever que no saldría de Europa, aunque ella apoyará a su pareja en lo que mejor le convenga.

“Ese deseo que me adjudican me resulta gracioso, ya que nunca tendría como deseo de destino un país fuera de Europa. Aquí no depende lo que yo desee o venga mejor, depende el objetivo que tiene por cumplir mi pareja y que yo apoyo sobre cualquier cosa.

Finalmente, Joana concluyó “Respeten con el respeto que todos nos merecemos”.

