Pumas da postura tras supuesta agresión sexual del ‘Palermo’ Ortiz

Este jueves surgió una denuncia anónima contra el jugador de los Pumas, Arturo ‘Palermo’ Ortiz, por una supuesta agresión sexual a una aficionada.

Sin embargo, no hay nada oficial sobre la información viralizada este día en redes sociales. Ante esto, el Club Universidad Nacional emitió un comunicado para informar que el zaguero mexicano no ha sido notificado sobre estos acontecimientos.

“Con motivo de la información publicada este día en distintos medios de comunicación en la que se menciona una denuncia anónima en contra del jugador Arturo Ortiz por un supuesto delito, el Club Universidad Nacional informa que nuestro futbolista no ha sido notificado hasta el momento sobre estos acontecimientos por parte en ninguna autoridad competente.

Estaremos muy atentos a lo que pueda surgir al respecto y se informará de manera oportuna”, informó el cuadro universitario.

En la supuesta denuncia anónima con Folio 0334e704-55af-49d4-b97e-86b37fcb1ca6, se acusa que presuntamente Ortiz Martínez abusó sexualmente de una aficionada en su departamento.



"Me tomó de la mano e intentó llevarme hacia el colchón, yo opuse resistencia y lo jalé hacia la puerta. Cuando de repente me jaló fuertemente hacía él y me empujó al colchón que se encontraba en el suelo, levantó mi vestido y se bajó el cierre del pantalón", se puede leer en el relato.

De acuerdo con el testimonio, la aficionada había visto al ‘Palermo’ para que le regalara un autógrafo.