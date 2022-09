Pumas busca una victoria sobre Puebla para mantener el milagro

El tiempo se ha terminado para los Pumas y esta noche encaran su penúltima oportunidad para mantener vivas las esperanzas de meterse al repechaje del torneo Apertura 2022.

Con 14 puntos y en el lugar 16, los felinos buscan una hazaña para meterse a la reclasificación. Sólo hay algo que los mantiene con vida, y es tener un duelo menos a la mayoría de los rivales. De lo contrario, ya se habrían despedido del certamen.

Esta noche visitan al Puebla en un partido que estaba programado originalmente para disputarse el viernes 5 de agosto (Jornada 7); sin embargo, tuvo que posponerse por el compromiso de los Pumas contra el Barcelona, en la disputa del Trofeo Joan Gamper en España.

Después de Puebla, los Pumas cerrarán la fase regular frente al Juárez en la frontera, pero los auriazules deben ganar ambos duelos y esperar combinación de resultados para ingresar a la repesca, de la cual sólo han escapado en una ocasión, en el Guardianes 2020, cuando regresó esta modalidad.

“Esta situación no es confortable porque nunca tardé tanto en ganar, pero el trabajo arduo está para aquellos que pueden hacerlo, los demás sólo opinan. Si no pagas el precio no vas a conseguir los resultados”, declaró Dani Alves respecto al mal momento de los universitarios.

Los dirigidos por Andrés Lillini tendrán dos ausencias contra La Franja, se trata de Adrián Aldrete e Higor Meritao, quienes todavía se encuentran en rehabilitación por sus respectivas lesiones.