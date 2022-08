Andrés Lillini, técnico de Pumas, descarta que tras la racha negativa que atraviesa el equipo piense en dejar su cargo al frente de los auriazules.

“No pasó por mi cabeza renunciar porque no quiero dejar este grupo a la deriva, lo más fácil es decir ‘chao, gracias por todo’ y poner a mucha gente contenta, no es mi caso, tampoco soy un ignorante, ni un mercenario”, dijo el estratega argentino.

Pumas llega a tres derrotas consecutivas en el torneo, fue goleado 5-1 por Santos en el estadio Olímpico Universitario y tras el resultado Lillini aceptó, “Jugamos mal, el equipo se parte se desincroniza”.



¡SE QUEDA EN PUMAS! Lillini no ha pensado en renunciar pic.twitter.com/oiitew0jAO — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 21, 2022

A esto se le suma las 11 anotaciones que han recibido en las últimas dos semanas, “Nos hacen muchos goles, el ánimo está por el piso, nadie quiere estar en esta situación deportivamente de vergüenza”.

El próximo miércoles los felinos reciben a Tigres así que Andrés Lillini espera que puedan corregir los errores rápidamente.

“El peor problema es el sistema defensivo, si no logramos mantener el cero en el arco va a ser muy difícil ganar partidos. Buscaremos con Tigres si podemos ser más sólidos atrás”, sentenció el estratega de Pumas.