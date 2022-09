Potro Gutiérrez tiene como objetivo meter a Cruz Azul a Liguilla

Raúl Gutiérrez tiene la misión de que Cruz Azul entre a la Liguilla. Pero el Potro quiere ponerle un plus, quiere que los cementeros además de sumar puntos y entrar a las finales jueguen como a él le gusta, “proponiendo, siendo protagonista, porque Cruz Azul es un grande y donde llegue debe tratar de ganar”.

Pero... ¿Le alcanzará el tiempo? Cruz Azul, con 11 puntos, es el lugar 15 de la tabla. Para quedar entre los 12 primeros la media es de 22 unidades, está abajo por 11, con 18 en disputa.

“Tenemos una visión sobre lo que debe ser Cruz Azul, protagonista juegue donde juegue. Lo que no tenemos es tiempo… Hay dispisición y eso lo hace más fácil, pero trabajamos, no a marchas forzadas, pero sí con el pie en el acelerador en todo lo que resta del torneo. Mientras los números digan que podemos estar en Liguilla, no lo vamos a dejar”.

Además del trabajo en la cancha, también debe enfocarse en lo mental, sobre todo después de que se tocó fondo con el 7-0 ante el América. “Resultados como el que tuvimos hacen despertar diferentes circunstancias, te hacen tener los pies en la tierra. Estamos tratando de estabilizar. Después de un resultado tan lamentable el equipo necesita apoyarse en su memoria, recordar que son buenos jugadores, que están defendiendo un escudo como el de Cruz Azul, que no es poca cosa”.

Algo queda claro para Raúl Gutiérrez, hay que valorar el estar vistiendo la casaca de La Máquina. “Quien esté en este club, nunca se quiere ir y debe pensar en ganarlo todo”.

Entrar a las finales ¿definirá la continuidad de Gutiérrez? El técnico no cree que deba ser así: “Si hubiera iniciado el torneo, quizá sí, este equipo debe estar siempre entre los cuatro primeros. Creo que se analizarán las circunstancias y de acuerdo con eso se hablará de continuidad”.