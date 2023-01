Pocho Guzmán en su presentación: Aquí se viene a ganar títulos, si no no somos jugadores para Chivas

Las Chivas presentaron de manera oficial a Víctor Guzmán y Daniel Ríos en las instalaciones del Estadio Akron. El Guadalajara así formalizó a sus dos nuevas caras para el Clausura 2023 de la Liga MX.

A Víctor Guzmán se le vio motivado, además de que agradeció a la institución rojiblanca por esta nueva oportunidad. 'Pocho' habló también acerca de las expectativas que se tienen de él con su llegada a Chivas: “Es algo que me lo he ganado, nadie me lo regaló. Es porque estoy haciendo bien las cosas, no se me hace que sea como tal una presión por que lo hago cada fin de semana”.

Y aprovechó para lanzar un contundente mensaje: "Aquí se viene a ganar títulos y si no es así, no somos jugadores para esta institución”.



Por otra parte, Daniel Ríos también platicó sobre su sentir al retornar al Deportivo Guadalajara: "En mi proyecto estaba regresar a México, especialmente a Chivas, deje la puerta abierta”.

El delantero rojiblanco sabe de la competencia que tendrá con sus compañeros, por eso mismo aclaró qué es lo que le puede aportar al club: “Considero que juego muy bien de poste, también como un jugador que aporta mucho dentro del vestidor”.

Al término de la presentación, Fernando Hierro, director deportivo de los rojiblancos, mencionó que no hay límites para el club y resaltó lo contento que está con el equipo de trabajo que tiene en las Chivas.

Amaury Vergara también estuvo presente.