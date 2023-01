Gianni Infantino, presidente de la FIFA estuvo presente en el funeral de Edson Arantes Di Nascimento "Pelé", realizado en el estadio del Santos.

Al retirarse y realizar declaraciones a los periodistas reunidos, el dirigente dijo que pedirá que todos los países afiliados a la FIFA tengan un estadio que lleve el nombre de Pelé. "Vamos a pedir que todos los países del mundo tengan al menos un estadio con el nombre de Pelé para que los niños conozcan su importancia".

Infantino llegó al estadio Vila Belmiro de la ciudad brasileña de Santos unos 40 minutos antes del inicio de las exequias por Pelé acompañado del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el presidente de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), Edinaldo Rodrigues.

"Pelé es eterno. Pelé es un icono mundial del futbol. Pelé hizo muchas cosas primero en el futbol que el 99 % sólo puede soñar en hacer y el otro 1 % lo hizo después de Pelé. Por eso estamos acá con una enorme tristeza, pero también con una alegría, la alegría de Pelé. La sonrisa de Pelé", dijo Infantino a periodistas.

El responsable de la FIFA resaltó que "es muy importante guardar el recuerdo de Pelé" para que las generaciones futuras "dentro de cien años puedan recordar esta increíble persona".



"Pelé creo que ha tenido la calidad y la suerte de hacer algo que muy poca gente en el mundo puede hacer. Tocar el corazón de la gente. No hay palabras. Nos ha dado a todos una gran emoción y tenemos que recordarlo por ello", expresó Infantino.

"UM ESTÁDIO EM CADA PAÍS DO MUNDO COM O NOME DE PELÉ". Gianni Infantino, presidente da FIFA disse que pedirá para que cada federação filiada homenageie Pelé com seu nome em um estádio. #PeléEterno pic.twitter.com/HYRcDlkRQv

— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) January 2, 2023