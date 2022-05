El piloto mexicano Patricio O’Ward anunció de manera oficial la renovación de su contrato por los próximos tres años con el equipo Arrow McLaren SP de la IndyCarSeries.

Staying Homelooking forward to the next few years, TEAM! pic.twitter.com/B8wfpNuTUJ

— Pato O'Ward (@PatricioOWard) May 27, 2022