Papá de Rául Jiménez explota en pleno programa; pide el despido de conductor en Fox Sports

Una vez que se oficializó la convocatoria de Gerardo Martino para el Mundial Qatar 2022, la polémica que ya estaba encendida, subió de tono en la prensa y fanáticos de la Selección Mexicana.

Uno de los conflictos que más causó revuelo, fue el encuentro entre el padre de Raúl Jiménez y el comentarista de Fox Sports, Fernando Cevallos.

A inicios de noviembre, Cevallos informó en el programa La Última Palabra que Raúl Jiménez, Jesús Angulo, Jesús ‘Tecatito’ Corona y Erick Sánchez, eran cuatro de los cinco futbolistas que causarían baja de la Selección Mexicana.



Esta información no cayó nada bien en la familia Jiménez y ayer, en el programa Fox Sports Radio, el progenitor de Raúl mostró su enfado hacia el periodista.

“Eso que hizo no se vale aquí ni en China, es una vil y ruin mentira, es más, yo lo correría de la empresa Fox Sports. Se vale opinar, pero las mentiras no deben permitirse, si tu fuente no es confiable y no lo corroboras, no puedes lanzar ese tipo de comentarios”, inició Jiménez Vega.

“Lo que haces es un periodismo chafa, quiero una disculpa tuya porque es una mentira lo que dices, aunque le hayas atinado a los otro cuatro, fallaste con Raúl y eso te hace mentiroso”, arremetió Don Raúl, quien anteriormente, en una entrevista para ESPN, ya había mostrado su enfado.



CRUCE ENTRE @FerCevallosF Y RAÚL JIMÉNEZ Luego de que se diera a conocer la lista definitiva de Gerardo Martino, tenemos opiniones divididas en #FSRadioMX pic.twitter.com/bSohimuz7n — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 14, 2022

Fernando Cevallos respondió y negó una disculpa

El comentarista de Fox Sports, Fernando Cevallos, defendió su postura e información y negó disculparse con Raúl Jiménez Vega, luego de la información que resultó ser errónea.

“Mentiras no, uno puede tener sus fuentes, se puede equivocar. Yo acerté cuatro de cinco, me falló uno y no se convierte en mentira. Usted reconoce que su hijo no está al cien, mentira es decir que el Tata no se los había comunicado cuando ya lo había dicho. Lo único que le puedo pedir es que mentiras aquí no, se da información”, concluyó.

