Panterita del Ring Jr. logra su alternativa en la Arena México

A poco más de un año de estrenarse como luchador profesional, el joven Panterita del Ring Jr. se convirtió en el estandarte de su generación al ganar el torneo de la Gran Alternativa en la Arena México.

Apadrinado por Místico, el chamaco nacido en la Comarca Lagunera, quien ya cumplió un año en el trono nacional ligero, sigue un ascenso en las carteleras que luce irreversible.

"El objetivo era ganar y se cumplió", presume el novato, quien antes de su debut en los encordados, le sacó brilló a la lona como luchador olímpico.

Ha pasado tiempo de esa etapa, ahora se codea con los ídolos que junto a su padre, lo inspiraron. "Agradezco a Volador por guiarme en la eliminatoria del torneo; y en la final, estar con Místico fue especial, no puedo pedir más".



Ahora su nombre destaca entre los mayores, de edad y con una trayectoria muy superior, pero Panterita no se achica. "Es algo que nunca imaginé, había luchado una vez en el turno estelar, pero esta vez fue muy especial. Todo dimos el cien y logré conseguir el triunfo".

Fue una semana de locura, pues días antes de la cita con su alternativa, defendió con éxito su fajín, así que no tiene tiempo para excederse en la celebración. "Si quiero estar en las luchas estelares hay que disfrutar los malos momentos y los malos, esta vez fue bueno y hay que seguir. Esto no para".

De sacrificios como ese, Místico sabe mucho más, así que como su padrino, lo reta a no dejar de intentarlo. "Agradezco la confianza para escogerme como su aliado, y me siento contento de verlo cómo se quiere comer el mundo. Me veo reflejado en él, cuando en su momento, El Hijo del Santo me apadrinó, hoy me tocó darle la alternativa y es su momento".



Para el 'Rey de Plata y Oro' es un honor empujar al nuevo talento, "porque hay mucho joven que viene fuerte y ellos me motivan para seguir siendo un ejemplo a seguir. A él (Panterita del Ring Jr.) le brindo mi mano para que siga como estelar".