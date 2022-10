Octavio Becerra, el mexicano que pasó de vender tacos a jugar en los Dodgers

La historia del mexicano Octavio Becerra, es una más que demuestra lo importante que es luchar por los sueños, sin importar lo difícil que parezca el poder cumplirlos.

El joven tapatío, quien hoy es uno de los prospecto más importante de los Dodgers de Los Ángeles, compartió en el documental “99 MPH Tacos” que está disponible en el sitio oficial de la MLB, su camino y trabajo como taquero.

El zurdo de 21 años y nativo de Tepatitlán, contó lo que era su rutina de niño, la que consistía en estudiar por las mañanas, entrenar por la tarde y por las noches trabajar en la taqueria de su tio, en la que preparaba tacos, cortaba carne y verduras.

“Tenía como 13 años cuando empecé a trabajar, mi tío le dijo a mi mamá de que si quería trabajar y le dijo que sí. Me sentía a gusto porque estaba con mi familia, trabajaba en la noche estudiaba en la mañana y entrenaba en las tardes”.



