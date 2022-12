NFL: Packers se imponen a Miami y siguen en lucha por un lugar en Playoffs

La defensiva de Green Bay interceptó tres veces a Tua Tagovailoa en el cuarto periodo para ayudar a que los Packers se recuperaran para vencer por 26-20 a los Dolphins de Miami el domingo y mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la postemporada.

Aaron Rodgers lanzó para 238 yardas y un touchdown, además de que tuvo una intercepción con los Packers (7-8), que han ganado sus últimos tres duelos tras iniciar con foja de 4-8.

Miami (8-7) ha perdido cuatro seguidos y debe ganar sus últimos dos para avanzar a los playoffs.

PUEDES VER: Jugadores de los New York Giants viven tiroteo en centro comercial en EU

Los Dolphins estaban abajo por seis y con oportunidad de irse arriba cuando quedaban dos minutos, pero Tagovailoa lanzó su tercera intercepción en tres posesiones y puso fin al regreso de Miami.

El pateador de los Packers Mason Crosby conectó un gol de campo para irse arriba en el cuarto periodo tras balones perdidos consecutivos de ambas ofensivas.

El novato de Miami Kader Kohou interceptó un pase de Rodgers a Allen Lizard, pero los Dolphins perdieron el balón casi de inmediato cuando el cornerback Jaire Alexander interceptó a Tagovailoa en la siguiente jugada.



Got Green Bay fans what they wanted for Christmas @aaronrodgers12 | @packers pic.twitter.com/MEpcK9mQoY

— NFL (@NFL) December 25, 2022