El ex corredor de los Steelers, Le'Veon Bell, fue parte del evento de boxeo "Social Gloves: No More Talk" y su contrincante fue Adrian Peterson, ex jugador de la NFL en equipos como los Vikings, Lions y Titans, entre otros.



LEVEON BELL FINISHES ADRIAN PETERSON pic.twitter.com/Ty4bPZCwyU — joe biding (@j0ebiding) September 11, 2022



Después de cuatro rounds sin emociones, Bell ganó la pelea en el quinto asalto por nocaut después de conectar un golpe con el puño derecho sobre el mentón de su rival.

Ninguno se ha retirado oficialmente de la NFL. De hecho, la temporada pasada Le'Veon jugó ocho partidos con Tampa Bay Buccaneers y Baltimore Ravens la temporada pasada, mientras que Peterson disputó cuatro partidos el año pasado con los Titans de Tennessee y Seattle Seahawks.

