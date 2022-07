Las redes sociales volvieron a demostrar su fuerza y la capacidad que tienen de unir al mundo en cuestión de minutos.

En esta ocasión para ayudar a una aficionada de Los Texanos de Houston, quien mediante su cuenta de Twitter puso a la venta un par de artículos del jugador de los Cardinals de Arizona J.J. Watt, cuando este jugaba en el equipo de Houston para ayudar a pagar el funeral su abuelo.



"Tengo un par de @JJWatt edición para mujer de tamaño 9 por $60. Los he usado dos veces. Son zapatos geniales, los vendo porque estamos recaudando dinero para el funeral de mi abuelo. También tengo una camiseta de Watt Womens XL Texans por $30. ¿Alguien interesado?", escribió la aficionada.



I have a pair of @JJWatt womens edition of Reebok shoes size 9 $60. I’ve worn them twice. They are great shoes, im only selling because we are raising money for my grandpas funeral. I also have a Watt womens XL Texans Jersey $30. Anyone interested? pic.twitter.com/USt90n221H

