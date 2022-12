La Semana 13 de la NFL tuvo un hecho histórico, luego del triunfo de Green Bay por 28-19 a los Chicago Bears, y es que los Packers llegaron a 787 victorias en temporada regular.



Con esto, desbancaron precisamente a los Bears, quienes tuvieron la marca por 101 años en solitario, como el equipo con más triunfos en la NFL con 786.



Green Bay Packers - 787

Chicago Bears - 786

The #Packers now have the most regular-season wins in @NFL history! #GBvsCHI | #GoPackGo pic.twitter.com/mSMHA0iNbF

— Green Bay Packers (@packers) December 4, 2022