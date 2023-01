La temporada regular de la NFL llegó a su fin y es momento de disfrutar los playoffs. La primera parada son los duelos de la ronda de comodines en las cuales están figuras como Tom Brady, Joe Burrow y Dak Prescott, entre otros.



Mientras los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia esperan en la ronda divisional, 12 equipos pelearán por un lugar en la siguiente ronda. A continuación, el cuándo y dónde ver la ronda de comodines. A destacar, el Canal 5 tendrá todos los partidos de la postemporada de la NFL.

SÁBADO 14 DE ENERO

- Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers

- DÓNDE: Levi's Stadium, San Francisco.

- HORA: 15:35 hrs

- TRANSMISIÓN: Canal 5 y Fox Sports



- Los Ángeles Chargers vs Jacksonville Jaguars

- DÓNDE: TIAA Bank Stadium, Jacksonville.

- HORA: 19:15 hrs

- TRANSMISIÓN: Canal 5 y ESPN

DOMINGO 15 DE ENERO

- Miami Dolphins vs Buffalo Bills

- DÓNDE: Highmark Stadium, Buffalo.

- HORA: 12 hrs

- TRANSMISIÓN: Canal 5 y Fox Sports



Let's hear those Super Bowl predictions pic.twitter.com/IpQPDByM9d — NFL (@NFL) January 10, 2023

- New York Giants vs Minnesota Vikings

- DÓNDE: U.S Bank Stadium, Minnesota

- HORA: 15:40 hrs

- TRANSMISIÓN: Canal 5 y Fox Sports

- Baltimore Ravens vs Cincinnati Bengals

- DÓNDE: Paycor Stadium, Cincinnati

- HORA: 19:15 hrs

- TRANSMISIÓN: Canal 5 y ESPN



LUNES 16 DE ENERO

- Dallas Cowboys vs Tampa Bay Buccaneers

- DÓNDE: Raymond James Stadium, Tampa Bay.

- HORA: 19:15 hrs

- TRANSMISIÓN: Canal 5 y ESPN.

*LOS HORARIOS SON RESPECTO A LA CIUDAD DE MÉXICO.

