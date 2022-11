Llegamos a la mitad de la temporada de la NFL y la semana 9 presenta unos duelos bastante interesantes. El jueves dio comienzo a la jornada con el octavo triunfo del campeonato para los Eagles de Filadelfia sobre Texans y a continuación, te presentamos dónde y cuándo ver los partidos restantes.

Desde el choque entre Matthew Stafford y Tom Brady al duelo estelar del lunes entre Lamar Jackson y Alvin Kamara, estos son los juegos de la semana 9.



PARTIDOS DEL DOMINGO

- Los Angeles Chargers vs Atlanta Falcons (12:00 hrs - NFL Game Pass)

- Miami Dolphins vs Chicago Bears (12:00 hrs - FOX Sports Premium)

- Carolina Panthers vs Cincinnati Bengals (12:00 hrs - NFL Game Pass)

- Green Bay Packers vs Detroit Lions (12:00 hrs - NFL Game Pass)

- Las Vegas Raiders vs Jacksonville Jaguars (12:00 hrs - NFL Game Pass)

- Indianapolis Colts vs New England Patriots (12:00 hrs - Afizzionados)

- Buffalo Bills vs New York Jets (12:00 hrs - FOX Sports)

- Minnesota Vikings vs Washington Commanders (12:00 hrs - FOX Sports)

- Seattle Seahawks vs Arizona Cardinals (15.05 hrs - Canal Nueve)

- Los Angeles Rams vs Tampa Bay Buccaneers (15:25 hrs - FOX Sports y NFL Game Pass)

- Tennessee Titans vs Kansas City Chiefs (19:20 hrs - ESPN y Star+)



MONDAY NIGHT FOOTBALL

- Baltimore Ravens vs New Orleans Saints (19:15 hrs - ESPN y Star+)

