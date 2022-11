Cada vez falta menos para el final de la temporada en la NFL y poco a poco se van dando a conocer los favoritos para ganarse un lugar en playoffs. Una vez más, la jornada dominical presenta partidos muy interesantes que aquí te diremos dónde y cuándo verlos.



DOMINGO

- Seattle Seahawks vs Tampa Bay Buccaneers (NFL Internacional en Múnich, 8:30 hrs - NFL Game Pass)

- Minnesota Vikings vs Buffalo Bills (12:00 hrs - FOX Sports)

- Detroit Lions vs Chicago Bears (12:00 hrs - NFL Game Pass)

- Jacksonville Jaguars vs Kansas City Chiefs (12:00 hrs - NFL Game Pass)

- Cleveland Browns vs Miami Dolphins (12:00 hrs - Afizzionados)

- Houston Texans vs New York Giants (12:00 hrs - NFL Game Pass)

- New Orleans Saints vs Pittsburgh Steelers (12:00 hrs - FOX Sports)

- Denver Broncos vs Tennessee Titans (12:00 hrs - NFL Game Pass)

- Indianapolis Colts vs Las Vegas Raiders (15:05 hrs - FOX Sports)

- Dallas Cowboys vs Green Bay Packers (15:25 hrs - Canal 5)

- Arizona Cardinals vs Los Angeles Rams (15:25 hrs - FOX Sports)

- SUNDAY NIGHT FOOTBALL: Los Angeles Chargers vs San Francisco 49ers (19:20 hrs - ESPN y Star+)

LUNES

- MONDAY NIGHT FOOTBALL: Washington Commanders vs Philadelphia Eagles (19:15 hrs - ESPN y Star+)

