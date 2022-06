NBA Finales: Unos osados Celtics retan a Golden State Warriors

Los Warriors de Golden State y los Celtics de Boston darán hoy el arranque a Las Finales de la NBA, en un duelo vibrante en el que la experiencia de los californianos —que pelean por su cuarto anillo en ocho años— choca con el descaro de Jayson Tatum, Jaylen Brown y Marcus Smart, debutantes en este escenario.

En busca de su cuarto anillo en ocho años (desde 2015 sólo se ausentaron en Las Finales de 2020 y 2021), los Warriors se presentarán a su cita con los Celtics con la confianza por las nubes, después de su rotunda victoria en la final del Oeste sobre los Mavericks de Dallas (4-1).

Después de dos años tormentosos de lesiones que les dejaron fuera de los Playoffs, los de Steve Kerr son ahora todo sonrisas, con una maquinaria en la que todas las piezas parecen perfectamente coordinadas para ganar, incluido el fuerte alero mexicano Juan Toscano-Anderson.



Stephen Curry y Klay Thompson siguen siendo un dúo letal y arrollador, Jordan Poole ya es el tercer miembro de los Splash Brothers, Draymond Green representa el alma del equipo y sostiene la defensa, Kevon Looney se está poniendo las botas en la lucha por el rebote y Andrew Wiggins se ha adaptado de maravilla a su rol de complemento y hombre para todo.

Los Celtics han tenido que jugar 18 partidos y sus dos últimas eliminatorias (contra los Bucks de Milwaukee y el Heat de Miami) les exigieron llegar hasta el séptimo encuentro, con lo que supone de presión, nervios y carga tanto mental como física.



In April of 2021, Jayson Tatum & Stephen Curry went bucket for bucket in a duel that saw them both score 40+ points @StephenCurry30: 47 PTS, 7 REB, 11 3PM@jaytatum0: 44 PTS, 10 REB, 2 STL, 5 3PM

Game 1: Celtics vs Warriors

Thurs. 9:00p/et on ABC pic.twitter.com/JyPTVddjev

— NBA (@NBA) June 2, 2022