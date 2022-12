La final de la Copa del Mundo 2022 en Qatar generó una nueva rivalidad para la posteridad: la Selección Argentina y la de Francia no dejaron sus problemas en el campo de juego y varios integrantes de cada país ya se han enfrentado con declaraciones cruzadas. Dos de ellos son Ángel Di María y Adil Rami, campeón con los galos en 2018 y que recibió una dura acusación por parte de la esposa del argentino.



Mucha gente no conoce quién es Adil Rami, y no es para culparlos. Juega en un equipo modesto de la Ligue 1 como es el Troyes, y en el campeonato del mundo obtenido por Francia en Rusia 2018 no entra en la lista de jugadores importantes para alzar el trofeo. De hecho, su nombre ha tomado relevancia en los últimos días desde la consagración de Argentina por penaltis en la cual, después de los festejos realizados por el Dibu Martínez, el defensa europeo usó sus redes sociales para decir que el portero argentino es "la mayor mierda en el futbol".

Por supuesto, el autor del segundo gol albiceleste en la final de la Copa del Mundo salió en defensa de su compañero afirmando que "Martínez es el mejor guardameta del mundo" y envío a Rami a "llorar a otro lado", a lo que el francés contestó con una serie de fotos de Di María llorando e invitándolo a que le enseñe a cómo llorar.

Jorgelina Cardoso, esposa y con quien comparte familia el 'Fideo', se caracteriza por saltar en defensa del actual futbolista de la Juventus y esta vez no fue la excepción.

Con una publicación en Instagram, Cardoso apuntó: "Ángel te puede enseñar a llorar, a tratar como un caballero a una mujer y a hacer goles en finales. Feliz año nuevo genio!" dejando en claro la diferencia de talento entre un jugador y otro, además de señalar un incidente que tuvo el jugador francés con una ex pareja que lo acusó de maltrato.

