El deporte en México vivió esta tarde un momento histórico al recibir la notificación por parte de Los Dodgers de Los Ángeles de la retirada del número 34, dígito que vistió el mexicano Fernando Valenzuela durante 11 temporadas en la MLB.

Un merecido homenaje para el beisbolista que formó parte de seis Juegos de Estrellas y conquistó el Novato del Año, además del Cy Young en 1981.



De inmediato ante las noticia compartida en redes sociales, Fernando Valenzuela recibió cientos de felicitaciones por parte de los fanáticos.

Entre la que destacó la realizada por la cuenta del Galaxy de Los Ángeles, que felicitó al 'Toro' con una fotografía del Chicharito Hernández, quien portó alegre la camisola de Valenzuela.



Fernandomania Forever

Congratulations to Fernando Valenzuela on having his @Dodgers No. 34 retired! pic.twitter.com/FnZwmmYjny

— LA Galaxy (@LAGalaxy) February 4, 2023