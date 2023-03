La temporada 2023 comenzó con el pie derecho para el delantero mexicano Carlos Vela, quien en el inicio de la temporada de la MLS marcó su primer gol de la campaña.

El exjugador de la Selección Mexicana aprovechó la marcación de un penal y de forma contundente mandó el balón al fondo para ampliar la ventaja del LAFC ante Portland al 33'.



La anotación del mexicano fue de inmediato bien recibida por los fanáticos mexicanos y su club, que lo nombró como 'El Rey'.



COOL, CALM, AND COLLECTED

Who else but @11carlosV from the spot for @LAFC! pic.twitter.com/D1VBbdY6uF

— FOX Soccer (@FOXSoccer) March 4, 2023