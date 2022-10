MLB suspende por mal tiempo el Juego 2 entre Guardians y Yankees

El segundo enfrentamiento de la Serie Divisional de la Liga Americana entre los New York Yankees y los Cleveland Guardians ha sido repogramado debido a un fuerte pronósticos de lluvia.

Mediante un comunicado, la MLB informó que el segundo juego se disputará el viernes a las 01:07 de la tarde del viernes, una situación que obligará a los equipos a jugar cuatro días seguidos.



Tonight’s NYY-CLE game is postponed due to the forecast of sustained inclement weather & will be made up tomorrow, Friday, October 14 at 1:07 PM. pic.twitter.com/OyWtLomUr6

— New York Yankees (@Yankees) October 13, 2022