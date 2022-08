MLB: Shohei Ohtani saca su lado mexicano con una típica grosería

Shohei Ohtani ha sorprendido a propios y extraños con su gran temporada que ha tenido hasta estos momentos. La estrella de los Angels ha mantenido un nivel fuera de serie.

Pero esta vez la nota la dio fuera del diamante. El lanzador y bateador japonés sorprendió a la afición mexicana con un video que se ha difundido en redes sociales.

En el video aparece Ohtani junto a dos compañeros en el dugout del equipo angelino y se puede mostrar como el destacado pelotero dice a uno “no mames, güey” en un par de ocasiones.

Los tres comenzaron a reírse tras la acción del japonés.



did he say no mames wey or am i delusional pic.twitter.com/OlxyOMUhTa

— A// FIREMATTWISEANDJEREMYREED (@shoheisimptani) August 17, 2022